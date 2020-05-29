Дивеевский район, Нижегородская область, , 12:31 — REGNUM Нижегородский губернатор Глеб Никитин продлил карантин в селе Дивеево. В ближайшее время отменять здесь ограничительные меры не планируется, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Сложилось общее мнение, что ограничения в селе на данный момент необходимо сохранить. Достигнутое равновесие слишком хрупкое, чтобы испытывать его на прочность. Даже один контакт с последующим инфицированием может изменить ситуацию. Поэтому мы просим паломников пока воздержаться от поездок в Дивеево», — пояснил глава области. Он добавил, что присутствовать на богослужениях могут пока только жители села.

Кроме того, сохраняется карантин в Павлове, Выксе, Кулебаках. Также сохраняются ограничения на въезд в регион, приезжие из других регионов по-прежнему должны провести 14 дней в режиме ответственного поведения.

«Не стоит думать, что с наступлением лета угроза миновала. Такое обманчивое ощущение крайне опасно. Самоизоляция по-прежнему обязательна», — заключил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, ранее карантин был снят в поселке Тумботино Павловского района, в поселке Гремячево городского округа Кулебаки, в селе Починки Починковского района, а также в поселке Мухтолово Ардатовского района.