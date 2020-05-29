Симферополь, 29 мая 2020, 12:43 — REGNUM За сутки в Крыму провели около 400 лабораторных исследований, положительный результат выявлен в восьми случаях в Ялте, Сакском районе, Алуште и Симферополе. Об этом 28 мая во время брифинга о ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.
По его словам, все пациенты госпитализированы в инфекционные стационары республики.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Крыма, с начала пандемии в республике подтверждено 369 положительных тестов на новую инфекцию.
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