Симферополь, , 12:43 — REGNUM За сутки в Крыму провели около 400 лабораторных исследований, положительный результат выявлен в восьми случаях в Ялте, Сакском районе, Алуште и Симферополе. Об этом 28 мая во время брифинга о ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков.

«Выявлены новые случаи в Ялте, Сакском районе, Алуште и два контактных человека в Симферополе. И три человека из восьми подтвержденных новых случаев — это лица, которые обратились в лечебные учреждения с признаками ОРВИ. Пять человек, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, это люди либо пересекшие государственную границу России, либо были в контактах с ранее подтверждёнными случаями», — отметил специалист.

По его словам, все пациенты госпитализированы в инфекционные стационары республики.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным властей Крыма, с начала пандемии в республике подтверждено 369 положительных тестов на новую инфекцию.

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