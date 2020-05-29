Уфа, , 12:27 — REGNUM 3105 случаев заражения коронавирусом выявили на данный момент в Башкирии. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Минздрава республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, в течение минувших 24 часов было выявлено 84 носителя этой инфекции, а 21 человек справился с ней. А всего победили вирус 1028 человек.

При этом за минувшие сутки в регионе не было зафиксировано смертей пациентов с COVID-19. Таким образом, в регионе умерли 18 пациентов с этой болезнью.

Отмечается, что 920 пациентов лечатся в больницах, а 1139 — дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 30 июня в Башкирии открывают новый инфекционный госпиталь, который был построен за 55 дней.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мордовии выявили 44 новых носителей SARS-CoV-2