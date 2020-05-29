Владимир, , 12:14 — REGNUM Во Владимирской области 29 мая выявили 59 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Из них 19 подтверждено во Владимире, 17 — в Гусь-Хрустальном, 11 — в Александрове, четыре — в Петушках, по два — в Коврове, Кольчугино и Собинке, по одному — в Камешково и Суздале.

Всего в области зарегистрировано 2554 случая заражения: 522 — во Владимире, 380 — в Петушках, 361 — в Гусь-Хрустальном, 238 — в Александрове, 216 — в Коврове, 215 — в Муроме, 108 — в Кольчугино, 88 — в Собинке, 76 — в Судогде, 64 — в Юрьеве-Польском, 63 — в Киржаче, 62 — в Вязниках, 41 — в Камешково, 40 — в Меленках, 39 — в Суздале, 24 — в Радужном, девять — в Гороховце, восемь — в Красной Горбатке. 567 пациентов были выписаны, 20 человек скончались.

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