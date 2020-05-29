Элиста, , 12:11 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Калмыкия за последние сутки, об этом 29 мая в прямом эфире в социальных сетях сообщил министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

«Ситуация стабилизировалась, держится на относительно ровном уровне так называемое плато», — сказал Кикенов.

Всего за период пандемии в Калмыкии подтверждено 1 тыс. 019 случаев заражения. 459 пациентов на 29 мая выписаны с выздоровлением. 14 человек с положительными тестами на коронавирус скончались.

В больницах региона остаются 276 пациентов с коронавирусом. Семь человек — в тяжёлом состоянии, в том числе четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.