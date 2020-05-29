Санкт-Петербург, , 12:18 — REGNUM В Ленинградской области с начала 2020 года наблюдается рост числа обращений в аппарат уполномоченного по правам ребенка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, он составил 8%. Об этом 29 мая заявила уполномоченный по правам ребенка Ленинградской области Тамара Литвинова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметила омбудсмен, с 1 января по конец мая в аппарате отмечается рост числа обращений по правам ребенка на 8%. Чаще всего вопросы касаются жилища, образования, здравоохранения, безопасности и мер соцподдержки. В прошлом году таких вопросов было 25, сейчас 58.

Рост таких вопросов в аппарате связывают с невозможностью родителей воспользоваться интернетом, поэтому они направляли письма или звонили, чтобы получить интересующую их информацию.

«Нас беспокоит другое, увеличилось количество обращений, связанных с семейным кодексом — место проживания ребенка и порядок обращения с ребенком при разводе родителей, — отметила спикер. — Таких обращений на сегодняшний день возросло на 30%».