Ульяновск, , 12:07 — REGNUM В Ульяновской области на 28 мая зарегистрировано 702 случая присасывания клещей, что на 33 больше уровня аналогичного периода 2019 года. Рост составил 5%. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Наибольшее число случаев присасывания клещей отмечено в Ульяновске — 479, затем идут Мелекесский и Барышский районы, где отмечено соответственно 36 и 30 случаев.

Среди детей в возрасте до 14 лет зарегистрировано 227 случаев присасывания клещей, или более трети от общего числа пострадавших. С профилактической целью получили противоклещевой иммуноглобулин 262 человека, в том числе 96 детей.

В ведомстве отмечают, что в Ульяновской области не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске с наступлением тепла началась акарицидная обработка. Всего обработано около 45 га, в том числе парки, скверы и бульвары. Дезинфицировано более 20 объектов.

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