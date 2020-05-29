Самара, , 12:11 — REGNUM Двое мужчин 62-х и 64-х лет с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Самарской области. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, 62-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 64-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего по области скончалось 20 пациентов c COVID-19.

Отмечается, что в регионе за минувшие сутки выявили 48 носителей коронавируса. Более 90 процентов выявленных граждан являются жителями Самары, Тольятти и Сызрани. Кроме этого за минувшие 24 часа вирус также выявили у граждан в Волжском, Ставропольском и Шигонском районах.

При этом 45 инфицированных выявили при тестировании больных с внебольничной пневмонией, ОРВИ (из них четверо прибыли из других регионов России), а троих выявили при эпидемиологическом расследовании.

Таким образом, в Самарской области зафиксировано 2485 фактов заражения этой инфекцией. При этом 892 человека справились с болезнью. На 28 мая на учете у врачей находятся 356 человек.

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