Калуга, , 12:12 — REGNUM 91 новый положительный тест на коронавирус выявлен в Калужской области 29 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В лаборатории Admobninsk.ru

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 3 тыс. 834 положительных теста: 2 тыс. 439 человек находится на лечении, 1364 человека выздоровели, 31 человек умер. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (626), в Обнинске (473), в Боровском районе (258), в Малоярославецком районе (193), в Жуковском районе (159) и в Кировском районе (112).

У 336 детей выявлен положительный тест на коронавирусную инфекцию.115 из них выздоровели. Заражены были 1395 человек в возрасте от 18 до 45 лет, от 46−64 года — 1400 человек, от 65 до 80 лет — 481 человек. В возрастной группе от 80 лет и старше — 102 человека.

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