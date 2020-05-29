Кострома, , 12:06 — REGNUM Между Костромской и Ярославской областями назревает конфликт интересов. Руководители ярославских медучреждений отказываются освобождать от работы нерехтских медиков. Об этом сообщает K1NEWS.RU. В районе сложилась тревожная эпидемиологическая обстановка — из 81 заражённого жителя как минимум два десятка — медработники.

Гравюра, изображающая врачей и пациентов Салернской врачебной школы XI—XII век

«Они каждый день ездят на работу в Ярославль. Там они заражаются новым вирусом и заражают членов своих семей. Мы вели переговоры с работодателями нерехтчан с просьбой освободить их от работы из-за неблагоприятной эпидобстановки, либо организовать для них проживание в Ярославле. Но пока безрезультатно. Судя по всему, у них нет таких возможностей» — пояснил K1NEWS.RU глава администрации Нерехты и Нерехтского района Игорь Малякин.

До этого к вопросу подключался губернатор Костромской области Сергей Ситников. Департаменту здравоохранения и Роспотребнадзору было получено разобраться в ситуации и «принять решение о невозможности либо продолжении этой работы, либо возвращения медиков на территорию района».

Всего на территории Костромской области находится 45 медработников, инфицированных SARS-CoV2. Точное число врачей, инфицированных при работе с больными, пока неизвестно.

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