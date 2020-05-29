Кострома, 29 мая 2020, 12:06 — REGNUM Между Костромской и Ярославской областями назревает конфликт интересов. Руководители ярославских медучреждений отказываются освобождать от работы нерехтских медиков. Об этом сообщает K1NEWS.RU. В районе сложилась тревожная эпидемиологическая обстановка — из 81 заражённого жителя как минимум два десятка — медработники.
До этого к вопросу подключался губернатор Костромской области Сергей Ситников. Департаменту здравоохранения и Роспотребнадзору было получено разобраться в ситуации и «принять решение о невозможности либо продолжении этой работы, либо возвращения медиков на территорию района».
Всего на территории Костромской области находится 45 медработников, инфицированных SARS-CoV2. Точное число врачей, инфицированных при работе с больными, пока неизвестно.
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