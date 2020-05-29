Курган, , 12:05 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки выявлено 16 положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

Из них шесть завозных случаев — из Ямала, Югры и Санкт-Петербурга. Остальные 10 — контактные с заражёнными.

Всего с начала пандемии в Курганской области зафиксировано 218 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 94, одна пациентка скончалась.

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