Джизак, Узбекистан, 29 мая 2020, 12:02 — REGNUM В Джизакской области Узбекистана планируют построить трассу для тренировок и соревнований по BMX, сообщили в национальном олимпийском комитете республики.
Администрация региона совместно с руководством федерации велосипедного спорта изучает территорию, где планируется построить новую трассу. Проект трассы составят специалисты с Украины, из Франции и Бельгии.
В комитете отметили, что трассу планируется открыть в сентябре 2020 года. Процесс строительства трассы проконтролируют международные эксперты.
Отметим, велосипедный мотокросс или BMX Racing одна из дисциплин велосипедного спорта. Включен в программу Летних Олимпийских игр с 2008 года.
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