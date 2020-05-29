Рабат, , 12:08 — REGNUM Марокканской кинозвезде предъявили обвинения в «богохульских» высказываниях в адрес ислама. Об этом передает газета Le Parisien.

По информации журналистов издания, актер Рафик Бубкер был арестован вечером во вторник, 26 мая, после того, как в сети широко распространилось видео, в котором он высмеивал позицию ислама в отношении употребления алкоголя. В видеоролике он сказал, что алкоголь помогает соединиться с Богом.

Ислам является государственной религией в Марокко, и хотя употребление алкоголя запрещено для мусульман, в Марокко к этому относятся в значительной степени терпимо.

Представитель Службы национальной безопасности Марокко заявил, что расследование в отношении высказываний актера было заведено после многочисленных жалоб общественности.

С тех пор актер извинился, сказав: «Я был в неадекватном состоянии. Я просто хотел пошутить».

Ожидается, что актер предстанет перед судом 14 июля.