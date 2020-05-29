Москва, , 12:07 — REGNUM Авиарейсы для вывоза российских граждан из Турции, Таджикистана, Германии, Узбекистана и Франции запланированы 29 мая. Сообщение об этом опубликовано в созданном Минкомсвязью телеграм-канале.

Уже вылетел из Ташкента в Санкт-Петербург самолет Uzbekistan Airways с 25 пассажирами на борту. В 18:05 должен состояться вылет рейса № AFL2459 из Парижа в Москву.

Кроме того, состоятся рейсы из Стамбула в Москву через Анталью, из Душанбе и Франкфурта-на-Майне в Москву.

На 30 мая запланировано семь рейсов из Таиланда, Великобритании, США, Таджикистана, Ливана, Молдавии. На 31 мая — три рейса из Индии, США, Греции.