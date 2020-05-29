Москва, , 11:57 — REGNUM В Москве увеличился трафик метрополитена. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

По данным на 10:00, в столичной подземке пассажиропоток составил 73% от аналогичного периода прошлого года. По сравнению с прошлой неделей прибавилось примерно 20 тыс. поездок.

До 70% от прошлогодних значений увеличились перевозки наземным общественным транспортом. Личными автомобилями хотя и пользуются чаще (с прошлой недели в трафике прибавилось 40 тыс. машин), но от показателя в 2019 году поток автомобилей в Москве пока составляет лишь 31%.