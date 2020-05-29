Тольятти, Самарская область, , 11:55 — REGNUM Операцию на сердце пациенту с COVID-19 сделали врачи в Тольятти. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 54-летний мужчина поступил в ГКБ №5 Тольятти с двухсторонней пневмонией средней тяжести. Тесты подтвердили у него наличие коронавируса. Мужчину две недели лечили от COVID-19. Он уже готовился к выписке, когда у пациента зафиксировали инфаркт.

Сначала мужчине назначили консервативное лечение. Но после того, как попытка растворить тромб медикаментами не увенчалась успехом, врачами было принято решение провести стентирование коронарных артерий. Они провели операцию и восстановили кровоток.

Отмечается, что во время операции была применена тройная защита. Врачи надевали на себя средства индивидуальной защиты, которые в общей своей массе весили более десяти кг. При этом операция длилась около одного часа.

Отмечается, что сейчас пациент чувствует себя нормально, у него зафиксировано удовлетворительное состояние.

Сообщается, что тольяттинские врачи провели уже три подобные операции на сердце пациентам с коронавирусной инфекцией.

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