Калуга, 29 мая 2020, 13:54 — REGNUM В Калужской области 805 сотрудника домов-интернатов получили федеральные выплаты, установленные по инициативе президента России, сообщает 29 мая в социальной сети врио губернатора Владислав Шапша.
Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала сумма выплаты составила 25 тысяч рублей, для младшего персонала — 15 тысяч, для технического персонала — 10 тысяч рублей. Если они работают с лицами с подтверждённой коронавирусной инфекцией, то суммы выплат составляют 35 тыс. рублей, 20 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно для каждой категории работников.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области стимулирующие выплаты получили более трёх тысяч медиков, работающих с пациентами, заражёнными коронавирусной инфекцией.
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