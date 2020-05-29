Калуга, , 13:54 — REGNUM В Калужской области 805 сотрудника домов-интернатов получили федеральные выплаты, установленные по инициативе президента России, сообщает 29 мая в социальной сети врио губернатора Владислав Шапша.

Социальный работник с пожилым пациентом Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте»

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала сумма выплаты составила 25 тысяч рублей, для младшего персонала — 15 тысяч, для технического персонала — 10 тысяч рублей. Если они работают с лицами с подтверждённой коронавирусной инфекцией, то суммы выплат составляют 35 тыс. рублей, 20 тыс. рублей и 15 тыс. рублей соответственно для каждой категории работников.

«Наши социальные работники сейчас подвергаются повышенному риску, на них легла значительная нагрузка и ответственность. Во время двухнедельных смен в закрытых на самоизоляцию социальных учреждениях они неустанно заботятся о жизни и здоровье своих подопечных, оказывают им всю необходимую помощь, поддержку и внимание», — подчеркнул врио калужского губернатора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области стимулирующие выплаты получили более трёх тысяч медиков, работающих с пациентами, заражёнными коронавирусной инфекцией.

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