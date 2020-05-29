Новосибирск, , 11:45 — REGNUM Суд назначил заведующему отделением новосибирской городской клинической больницы №1 штраф в размере 4,5 млн рублей за получение взятки, сообщает региональное управление СКР.

Медик признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в крупном размере» и ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

Установлено также, что с января 2011 по июль 2019 года он систематически получал от менеджера ООО «Некрополь» взятки на общую сумму более 1,2 млн рублей за то, что сотрудники патологоанатомического отделения будут рассказывать родственникам умерших о «Некрополе», который может «надлежащим образом оказать ритуальные услуги».

Также с июля 2017 года по июнь 2019 года врач предоставил близким умерших пациентов информацию об оказываемых «Ритуальным хозяйством» услугах. За это он получил от представителей фирмы взяток на сумму около 300 тысяч рублей.

Суд приговорил его к штрафу в размере 4,5 млн рублей с лишением права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления на срок 12 лет.