Гатчина, Ленинградская область, , 11:52 — REGNUM Органы опеки и попечительства Ленинградской области передали жительнице Петербурга, многодетной матери Светлане Лободюк одного из пяти детей, которые были изъяты из семьи после того, как отца семейства задержали по обвинению в педофилии и незаконном обороте оружия. Об этом 29 мая заявила уполномоченный по правам ребенка Ленинградской области Тамара Литвинова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, по версии следствия, в поселке Химози Гатчинского района с января 2012 по декабрь 2019 года Александр Бовт насиловал свою малолетнюю дочь. Арендуемый частный дом, где он жил вместе с гражданской женой и восемью детьми, был превращен в «тренировочный центр», в доме было найдено незаконное оружие, происхождение которого мужчина объяснить не смог.

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В декабре 2019 года суд удовлетворил требование следствия и арестовал Бовта на три месяца. С тех пор мужчина находится в СИЗО и отрицает свою вину. Расследование уголовного дела о педофилии и незаконном обороте оружия продолжается.

Изъятые из семьи дети были помещены в медицинский центр на обследование, после чего переведены в соцучреждение. Помимо прочего, у несовершеннолетних дочерей и сыновей не оказалось никаких документов, поскольку родители ни разу не обращались ни в медицинские, ни в образовательные учреждения.

«Мы решали судьбу этих детей, нам удалось установить, благодаря на тот момент уполномоченному по правам ребенка Петербурга Светлане Агапитовой документ, что один из детей был зарегистрирован в Петербурге. Сегодня этому парню исполнилось 18 лет, он передан маме, остальные дети, четверо, находятся в детском доме», — пояснила Литвинова.

Детский омбудсмен Ленобласти также уточнила, что решение дальнейшей судьбы детей семьи Бовта приостановил коронавирус, а также тот факт, что у них нет никаких документов, в том числе свидетельств о рождении.

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