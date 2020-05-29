Нальчик, , 11:41 — REGNUM В Кабардино-Балкарии с 1 марта 2020 года обратились в службу занятости за помощью в поиске работы 21 487 человек. Об этом доложил главе региона Казбеку Кокову в ходе рабочей встречи в онлайн-режиме министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов.

По его словам, в настоящее время зарегистрировано безработных в республике свыше 22 тыс. человек. Всем им в течение шести месяцев будет выплачиваться пособие в размере от 1500 до 12 130 тыс. рублей. Сумма зависит от даты увольнения и от зарплаты на прежнем месте работы.

В Кабардино-Балкарии безработным еще выплачивают по пять тысяч рублей из местного бюджета в качестве поддержки в период пандемии коронавиурса. Эту выплату получили уже свыше 13 тыс человек.

Ранее в минтруде региона заявляли о том, что только за апрель 2020 года число граждан, обратившихся в центры занятости, превысило показатели аналогичного периода 2019 года в шесть раз.