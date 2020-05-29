Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM В Ростовской области специалисты обнаружили два очага клещевого боррелиоза — в донской столице и селе Куйбышево. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспротребнадзора.

В частности, очаги выявлены на прилегающей к озеру Голубое территории и в лесхозе села Куйбышево. Главам администраций муниципалитетов необходимо усилить контроль за исполнением противоклещевых мероприятий.

ИА REGNUM напоминает, что укусам клещей наиболее подвержены труженики донского села. С начала 2020 года на Дону выявлено два случая заражения крымской геморрагической лихорадкой после укусов клещей. Проверка выявила, что в одном из случаев причиной заболевания стало пренебрежение санитарными правилами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области второй человек заболел крымской лихорадкой