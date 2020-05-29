Алма-Ата, Казахстан, , 11:39 — REGNUM Мошенник в Алма-Ате похитил более 40 млн тенге ($97 тыс.), представляясь сотрудником обменного пункта, сообщает 29 мая издание Polisia.kz.

Мужчина скрывался от полиции на протяжении двух лет под чужими именами. 39-летний уроженец Алма-Аты находил клиентов через интернет. Он подавал объявления об обменных операциях на выгодных условиях.

Мужчина назначал встречу в арендуемом под обменные пункты помещении. Клиент передавал наличность мошеннику для проверки. После чего мужчина уходил в другую комнату якобы для проверки подлинности денег и скрывался через черный ход.

Как сообщало ИА REGNUM, владелец инвестиционной компании «Лидер», оказавшейся финансовой пирамидой, обманул в Казахстане более 5 тыс. человек. Общая сумма ущерба составила $37 млн.

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