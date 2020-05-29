Москва, 29 мая 2020, 11:38 — REGNUM Надевать маски и перчатки гражданам следует не на улице, а сразу при выходе из квартиры на лестничную площадку. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Геннадий Онищенко.
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Он пояснил, что такой подход позволит максимально обезопаситься от заражения, ведь подъезд — это тоже общественное место.
А если в нём оказаться в час пик, «когда все соседи тоже идут на работу, то схлопотать заражение можно запросто», подчеркнул Онищенко. Он добавил, что в подъездах коронавирус сохраняется дольше, потому что сюда практически не проникает солнечный свет, перед которым уязвима инфекция.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-оториноларинголог Владимир Зайцев назвал наиболее опасные местами с риском повышенного заражения коронавирусом. Это аптеки и магазины.