Москва, , 11:38 — REGNUM Надевать маски и перчатки гражданам следует не на улице, а сразу при выходе из квартиры на лестничную площадку. Такое мнение высказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Геннадий Онищенко.

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Он пояснил, что такой подход позволит максимально обезопаситься от заражения, ведь подъезд — это тоже общественное место.

«По моей оценке, подъезд — самое «забытое» место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий», — отметил в интервью « Парламентской газете » депутат.

А если в нём оказаться в час пик, «когда все соседи тоже идут на работу, то схлопотать заражение можно запросто», подчеркнул Онищенко. Он добавил, что в подъездах коронавирус сохраняется дольше, потому что сюда практически не проникает солнечный свет, перед которым уязвима инфекция.

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«Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-оториноларинголог Владимир Зайцев назвал наиболее опасные местами с риском повышенного заражения коронавирусом. Это аптеки и магазины.