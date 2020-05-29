Москва, , 11:41 — REGNUM Россия готова ко второй волне коронавируса. Об этом 29 мая заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению профессора, угроза второй волны коронавируса, которая может произойти осенью, зачастую преувеличивается.

«Поскольку тут отработано, даже в случае возникновения второй волны мы сможем ей противостоять. Ведь те койки, которые уже наработаны, которые работали во время всей этой вспышки, они пока остаются», — сказал Малышев.

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