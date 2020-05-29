Дамаск, , 11:39 — REGNUM За минувшие сутки в Сирию с территории Ливана вернулись почти 70 беженцев. Об этом 29 мая говорится в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованном на сайте Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункт пропуска «Телль-Калах» возвратились 69 беженцев», — сообщается в бюллетене.

Также уточняется, что в данное число входит 20 женщин и 35 детей. Кроме этого, указывается, что за последние 24 часа беженцы через пропускной пункт «Насиб» из Иордании не возвращались.

При этом уточняется, что общее число беженцев, которые возвратились из Ливана в Сирию с 18 июля 2018 года, составляет 184 937 человек, из которых 55 618 женщин и 94 038 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за прошедшие стуки зафиксировали три нарушения перемирия.