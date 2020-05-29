Тверь, , 11:35 — REGNUM В Тверской области планируется организовать реабилитацию для людей, которые перенесли заражение коронавирусом. Проводить реабилитацию планируют на базе Тверского областного лечебно-реабилитационного центра, в котором 27 мая открылся новый инфекционный госпиталь на 200 коек. После окончания эпидемии центр вернётся к своему профилю работы. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь 28 мая.

Реабилитационный центр Пресс-служба правительства Тверской области

«Действительно, в реабилитационном центре развернут госпиталь, сюда поставлено современное оборудование, новые кровати. Также планируем отдельное помещение для компьютерного томографа. После эпидемии на базе центра предполагается создать условия для реабилитации больных коронавирусом. Такого опыта еще не было в России, но мы полагаем, что после этой болезни некоторым людям может потребоваться реабилитация», — цитирует губернатора Игоря Руденю пресс-служба правительства региона.

Также реабилитацию пациентов после перенесённого заражения коронавирусом планируют проводить в областном врачебно-физкультурном диспансере. Пока в диспансере запланирован резервный инфекционный госпиталь на 100 коек.

Глава региона также рассказал о стимулирующих выплатах как медикам, так и другим специалистам, задействованным в борьбе с коронавирусом.

«У нас добавились категории, для которых предусмотрены стимулирующие выплаты. Это все работники инфекционных госпиталей, инфекционных бригад скорой помощи и другие категории медработников, а также специалисты системы соцзащиты и те, кто трудится в учреждениях образования в постоянном режиме. Уже обеспечили все выплаты медикам, начали процесс по соцработникам и специалистам образования. Это решение президента России — благодарность людям за их труд», — подчеркнул Игорь Руденя.

Как сообщало ИА REGNUM, в восьми муниципальных образованиях, где зафиксировано наибольшее количество случаев коронавирусной инфекции, а также являющихся межрайонными центрами обслуживания пациентов, все бригады скорой помощи получили статус инфекционных. Это означает, что сотрудникам, работающим в таких бригадах, будут выплачиваться повышенные стимулирующие надбавки, которые введены в период сложной эпидемиологической ситуации президентом России Владимиром Путиным. Выплаты коснутся около тысячи сотрудников указанных служб, на эти цели будет направлено около 28 миллионов рублей. Региональные доплаты получат и сотрудники учреждений социальной защиты населения Тверской области, перешедшие на работу в режиме изоляции вахтовым методом.

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