Найроби, , 11:37 — REGNUM В Кении за сутки выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом, в результате чего общее число зараженных в стране случаев достигло 1618. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление министра здравоохранения Кении Мутахи Кагве.

В соответствии с заявлением, все новые случаи были подтверждены у граждан Кении. Самому младшему из зараженных — один год, отметил министр.

«Сегодня (28 мая), мы подтвердили самое большое число новых случаев заражения [с момента выявления первого случая 13 марта] — 147 из 2831 протестированных образцов. К настоящему моменту мы провели 70 172 тестов», — заявил Кагве.

По его словам, число случаев с летальным исходом от COVID-19 также возросло и в настоящее время составляет 58.

Напомним, что на прошлой неделе представитель министерства здравоохранения Кении предупредил жителей страны подготовиться к ежедневному росту числа заражений коронавирусом.