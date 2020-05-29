Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов за прошедшие сутки официально подтвердила еще 11 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции. Три женщины и восемь мужчин скончались в апреле — начале мая 2020 года.

Как сообщили 29 мая в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, среди новых жертв COVID-19 — три женщины в возрасте от 69 до 83 лет, а также восемь мужчин — от 34 до 80 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти пациентов, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19.

В то же время у умерших были факторы, которые способствовали печальному исходу.

«Пациенты имели ряд хронических заболеваний, осложнивших течение основного заболевания — гипертоническую болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, бронхит и бронхиальную астму, ожирение, патологии головного мозга, пищеварительной и эндокринной систем», — пояснили в ведомстве.

Всего комиссией 28 мая 2020 года было рассмотрено 15 случаев летальных исходов, четыре из них не были отнесены на счет COVID-19.

Отметим, власти Петербурга перестали сообщать точные даты смерти и медицинские учреждения, где наступила смерть. Кроме того, время работы комиссии по установлению основной причины смерти вместо заявленных 10−14 дней может превышать месяц.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге за сутки выявили 369 носителей коронавируса, общее число случаев заражения достигло 15 тыс. 215 случаев.

Читайте также: В Петербурге за сутки обнаружили 369 новых носителей коронавируса

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге подтвердили еще 11 летальных исходов от COVID-19

Читайте развитие сюжета: Беглов предупредил, что Петербург еще не вышел на плато