Москва, , 11:45 — REGNUM Ряд мер безопасности, призванных предотвратить распространение коронавируса на рабочих местах, могут действовать ещё несколько месяцев. Об этом заявила директор бюро Международной организации труда (МОТ) для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева «Российской газете».

По её словам, после пандемии на предприятиях, возобновляющих работу, по-прежнему сохранится требование входить в лифт по одному, сохранять дистанцию между сотрудниками не менее двух метров и таким образом чередовать их периоды работы в офисе и дома, чтобы они не находились в одном помещении.

Возможно изменение маршрутов внутри здания таким образом, чтобы по одному коридору люди входили, а по другому выходили.

«Если говорить о том, что будет в ближайшие полгода, то, думаю, все это ещё будет в силе», — сказала Кулаева.