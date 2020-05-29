Уфа, , 11:35 — REGNUM Мужчину подозревают в посягательстве на жизнь судебного пристава в Башкирии. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета республики.

По версии следствия, в г. Стерлитамаке судебный пристав в рамках исполнительного производства передал взыскателю автотранспортное средство должника в счет погашения задолженности. 41-летний подозреваемый должник, считают следователи, захотел отомстить судебному приставу за это.

По версии следствия, 24 мая текущего года при встрече с судебным приставом на улице подозреваемый напал на него, при этом угрожая убийством. К счастью трагедии удалось избежать.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ.

Сообщается, что подозреваемого уже задержали. Расследование дела продолжается.

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