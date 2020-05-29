Стокгольм, , 11:41 — REGNUM Правительство Швеции ранее поставило себе целью нарастить объемы тестирования для выявления коронавирусной инфекции. Плановый показатель по количеству проводимых тестов в неделю — 100 000. Однако на прошлой неделе пробы для анализов были взяты всего у 28 000 человек. Теперь шведские ученые, специализирующиеся на вопросах по инфекционному контролю, критикуют нерасторопность властей, так как считают, что у Швеции есть все необходимые лабораторные мощности для достижения поставленной цели. Об этом 28 мая сообщила шведская газета Expressen.

Так, по словам профессора Яна Альберта, клинические лаборатории Швеции в настоящее время могут увеличить объемы тестирования в четыре раза.

«Тестирование проходит слишком медленно», — прокомментировала в свою очередь профессор молекулярной эпидемиологии Туве Фаль.

Напомним, что показатель в 100 000 был озвучен министром здравоохранения и социального обеспечения Швеции Леной Халленгрен. Свой комментарий озвучил и государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Однако, к всеобщему удивлению, свое внимание он сосредоточил не на количестве проводимых тестов, а на целесообразности такой процедуры. Согласно оценкам Тегнелла, массовое тестирование населения «не играет никакой роли» для уменьшения распространения коронавирусной инфекции.