Ростов-на-Дону, , 11:26 — REGNUM Медики и социальные работники Ростовской области могут пожаловаться губернатору на те или иные нарушения. Глава региона Василий Голубев пообещал лично разобраться со всеми возникающими проблемами, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

«Если у вас возникают вопросы и вы хотите донести до губернатора проблему, которая касается конкретных людей или учреждения в целом и требует внимания, отправьте, пожалуйста, в региональный центр мониторинга по коронавирусной инфекции, сообщение с пометкой «Губернатору по договорённости». Телефон центра мониторинга есть в открытом доступе», — обратился донской губернатор к медикам и соцработникам.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области следователи начали проверку по нескольким жалобам медиков Гуково, касающихся получения надбавок. По итогам доследственной проверки будет «принято процессуальное решение».

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