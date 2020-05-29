Абакан, , 11:26 — REGNUM В рамках расследования уголовного дела о получении взятки исполняющим обязанности заместителя главы Хакасии Сергеем Новиковым наложен арест на имущество обвиняемого. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 мая в Следственном комитете РФ.

Новиков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, в декабре 2019 года в рамках реализации нацпроекта между хакасским управлением капитального строительства и подрядной организацией был заключён госконтракт на сумму свыше 480 млн рублей на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната.

Как уточнили в ведомстве, Сергей Новиков требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 млн рублей. За это он обещал организовать покровительство деятельности фирмы, решить вопросы по заключению указанного контракта, приёму работ и своевременному перечислению денег.

17 апреля 2020 года в Абакане Сергей Новиков встретился с представителем подрядной организации и получил от него часть денег — взятку в размере 2 млн рублей.

«В ходе следствия по уголовному делу в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания гражданского иска, штрафа и других имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

В том числе наложен арест на жилое помещение, недостроенный дом, два земельных участка, автомобиль «Тойота Камри» и денежные средства. Стоимость всего арестованного имущества составила более 27 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года глава Хакасии Валентин Коновалов отстранил Сергея Новикова, подозреваемого в получении взятки, от должности исполняющего обязанности заместителя главы региона — министра строительства и ЖКХ.

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