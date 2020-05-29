Москва, , 11:25 — REGNUM Более 60 тыс. цифровых пропусков аннулировали московские работодатели за неделю с помощью сервиса управления пропусками в личном кабинете юридического лица на портале mos.ru. Об этом сообщили 29 мая в Департаменте информационных технологий города Москвы.

В департаменте напомнили, что сервис управления пропусками создавался с учётом пожеланий самих работодателей. Он позволяет отследить всю ситуацию с пропусками для работников. Более того, с его помощью можно выявить людей, которые получили пропуск, не являясь сотрудниками организации.

«За неделю работодатели аннулировали более 60 тыс. цифровых пропусков своих сотрудников», — сказали в департаменте ТАСС.

Сервис работает с 21 мая.