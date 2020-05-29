Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM В Свердловской области от новой коронавирусной инфекции скончались уже 25 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

По состоянию на 28 мая 2020 года, за минувшие сутки от COVID-19 умерли двое пациентов. Количество пациентов с COVID-19, умерших от сопутствующих заболеваний, в регионе не сообщают (в отличие от ряда других субъектов РФ).

Данные подтверждены в федеральной статистике. Подробной информации о новых двух умерших власти не дают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 4923 случая выявления коронавируса.