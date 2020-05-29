Токио, , 11:23 — REGNUM Сегодня, 29 мая, состоялся релиз ролевой игры Xenoblade Chronicles: Definitive Edition на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают в пресс-службе компании Nintendo.

В обновлённой версии Xenoblade Chronicles игроков ожидают улучшенная графика, звуковое сопровождение и множество геймплейных нововведений. Например, боевой режим Time Attack, два новых уровня сложности и функция Event Theater.

Напомним, оригинальная Xenoblade Chronicles вышла в 2010 году. Игра была доступна только на консоли Nintendo Wii.

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