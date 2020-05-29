Нальчик, , 11:23 — REGNUM В Кабардино-Балкарии, начиная с 20 мая, наблюдается ежедневный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом. Главная причина такой ситуации — в увеличении количества проводимых тестов на эту инфекцию. Такая информация прозвучала в ходе последнего заседания оперативного штаба 26 мая.

По словам главного санитарного врача республики Жирослана Пагова, ежедневно в Кабардино-Балкарии проводится до 1200 тестов на коронавирус. Помимо этого, в круглосуточном режиме проводятся КТ-исследования. С 7 апреля их проведено почти пять тысяч. В половине случаев у пациентов был подтвержден диагноз пневмония.

Второй причиной роста числа заболевших является нарушение гражданами установленных санитарных норм после перехода к первому этапу снятия режима самоизоляции, отметил глава управления Роспотребнадзора.

Напомним, по данным федерального оперативного штаба на 29 мая, в Кабардино-Балкарии зафиксировано 2673 случая заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки прирост составил 81 пациент. Ежедневное число вновь заразившихся превышет 80 человек с 20 мая.