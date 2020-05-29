Стокгольм, , 11:28 — REGNUM Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 заставила многих людей по всему миру изменить свой образ жизни и оставаться дома, чтобы избежать риска заражения. Особую группу риска для COVID-19 составляют лица пожилого возраста. Однако что делать тем старикам в домах престарелых, где персонал отказывается приходить на работу и заботится о них? С таким вопросом неожиданно столкнулись власти Стокгольмского региона. Об этом 29 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Журналисты издания выяснили, что в более чем 40 домах престарелых в Стокгольме сотрудники были настолько обеспокоены выполнением своих обязанностей во время пандемии коронавируса, что они просто испугались. Некоторые из них взяли отпуск по болезни, а те, кто работают почасовиками, и вовсе отказались заступать на смену.

Сообщается, что после начала пандемии многие сотрудники домов престарелых были просто в ужасе от темпов распространения коронавирусной инфекции, так как они не знали, для каких возрастных групп населения COVID-19 смертельно опасен, а для каких он проходит без каких-либо осложнений. Поэтому персонал домов престарелых не хотел подвергаться риску заражения и приносить инфекцию в свои дома, подвергая риску своих родных и близких.