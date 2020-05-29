Стокгольм, , 11:59 — REGNUM Согласно последнему опросу, проведенному в период с 8 по 13 мая специалистами Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям, население станы в настоящий момент является более подготовленным к различным кризисам после того, как пандемия коронавируса застала всех врасплох. Интересно, что большую готовность противостоять вызовам демонстрируют женщины. Об этом 29 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В опросе Гражданского агентства Швеции по чрезвычайным ситуациям, направленном на установление состояния общего настроя граждан Швеции к кризисным ситуация и новым вызовам, приняли участие около 1 000 человек. Социологическое исследование было проведено посредством заполнения опросника, размещенного на странице ведомства.

В результате опроса выяснилось, что 52% женщин считают, что они изменили свой взгляд на состояние общей готовности к кризисам и считают, что эта тема стала более актуальной. Соответствующий показатель для мужчин составляет 44%.

«Женщин в большей степени интересуют вопросы безопасности и состояния готовности, в то время как мужчины в большей степени заявляют, что они сами оценивают ситуацию и думают, что они уже достаточно подготовлены к кризисам», — заявила представитель ведомства Кристина Андерссон.