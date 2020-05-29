Киев, , 11:26 — REGNUM В Киеве проходит акция обманутых инвесторов трёх жилищных комплексов, строительство которых было заморожено ещё в 2018 году, сообщил 29 мая ресурс «Информатор».

Анция началась у здания банка «Аркада», затем протестующие переместились к офису президента Украины, а потом — к зданию киевской мэрии.

Участники акции намерены разбить палаточный лагерь возле здания администрации города.

Инвесторы оплатили 100% стоимость жилья в жилищных комплексах «Эврика» (Голосеевский район), «Патриотика» и «Патриотика на озерах» (Дарницкий район). Без квартир остались более 13 тыс. семей.

Ранее власти Киева встретились с представителями банка «Аркада» и подтвердили свою готовность содействовать решению вопроса в рамках своих полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у офиса президента Украины собрались радикалы. Они провели акцию протеста в поддержку подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.

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