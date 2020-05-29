Лос-Анджелес, США, , 11:17 — REGNUM Из-за недовольства со стороны игроков Riot Games решила изменить название высшего ранга мастерства в Valorant. Об этом 29 мая сообщает портал Shazoo, ссылаясь на издание Polygon.

Разработчики пока не сообщили новое название высшего ранга мастерства. Однако, по их словам, оно появится в релизной версии игры.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, игроки остались недовольны названием высшего ранга мастерства в Valorant. Дело в том, что в бета-версии он также назывался Valorant, что породило множество шуток из-за путаницы.

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