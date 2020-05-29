Москва, , 11:28 — REGNUM Коронавирус останется в человеческой популяции в обозримом будущем. Об этом 29 мая заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы никуда от коронавируса не денемся. Какое-то время мы будем жить с ним. Возможно, даже несколько месяцев», — сказал Малышев.

Также эксперт отметил, что самый опасный период вспышки распространения коронавируса в Москве и России в целом пройден.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы правительств стран СНГ обсудят совместные усилия по борьбе с COVID-19