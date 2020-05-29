Иерусалим, , 11:27 — REGNUM В период пандемии один из главных вопросов, которые задают люди, — почему это с ними произошло, на что намекают нам Бог или природа с помощью коронавируса. Множество экспертов из числа теологов, экоактивистов, прорицателей и медиумов предлагают варианты ответа, которые в целом сводятся к тому, что произошедшее изменит наше отношение к природе и религии, мы станем духовнее и нравственнее. Израильский раввин и профессор Нафтали Ротенберг предлагает свою версию ответа на этот вопрос в издании «Вести».

Бог с помощью коронавируса не пытается сказать нам ничего нового, потому что всё главное уже сказал, и это зафиксировано в священных книгах разных конфессий. Катаклизмы вряд ли можно расценивать как откровение свыше, — они происходили всегда, и одни люди укреплялись в вере, а другие ослабевали, поэтому вопрос не в том, что нам якобы хочет сказать Бог, а в том, как мы реагируем на то, что происходит.

Кроме того, Бог всегда говорит с людьми. Ему не нужен для этого такой повод, как эпидемия. Он говорит и в спокойные времена. «Тот, кто утверждает, что Бог пытается нам что-то сказать посредством эпидемии коронавируса, искажает саму основу религиозной морали. По их представлениям, божественное послание мы можем получить исключительно в контексте экономических бедствий», — считает профессор.

Но при этом не стоит отворачиваться от вопрос о том, что пытается сказать нам Бог, в контексте постоянных трагедий. В мире полно несчастий, которые делаются руками человека — дорожные аварии, ЧП из-за нарушения техники безопасности, преступления против человека, наконец, есть тяготы жизни у плохо защищенных людей. «Нам хорошо известно, что об этом говорил Всевышний — здесь нет никаких тайн. В этот непростой период мы обязаны взять на себя ответственность и не допустить социальных трагедий, мы обязаны устранить социальную несправедливость, с которой привыкли жить. Для этого не нужно ждать, пока будут найдены новые вакцины и лекарства», — полагает профессор.