Монреаль, Канада, , 11:12 — REGNUM Французская компания-разработчик игр Dontnod Entertainment откроет новую студию в Монреале (Канада). Об этом 29 мая сообщило издание Gematsu.

Канадское подразделение компании займётся созданием пока неанонсированной игры. Основная команда, в свою очередь, продолжит разработку предстоящих проектов: Twin Mirror и Tell Me Why.

Напомним, Dontnod Entertainment наиболее известна как разработчик игр Life is Strange, Vampyr и Remember Me. Студия была основана в 2008 году, в Париже.

