Москва, , 11:11 — REGNUM Одной из психологических проблем при выходе из карантина может стать — новая адаптация, заявила корреспонденту ИА REGNUM декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович:

«Будет происходить реадаптация. Людям нужно будет снова привыкать к друглму формату. Конечно, главные риски, которые возникают, психологические риски, переживания, касаются возможности заражения.

Второй момент —люди увидели некоторые плюсы в режиме самоизоляции, стали более расслабленными, испытывают некоторую инерцию при возобновлении обычной социальной жизни.

Третий — граждан будет волновать, как вписаться в это новое пространство, потому что многие организации, предприятия, будут перестраивать свою работу.

Главное правило при выходе из карантина — постепенность. Граждане должны снова привыкнуть к этому режиму. Они не смогут вернуться на два месяца назад.

Мир после карантина точно будет другим и потребует от людей концентрации и внимания», — высказала свое мнение Любовь Григорович.

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