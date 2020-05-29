Краснодар, , 11:08 — REGNUM Два пациента с положительными тестами на коронавирус скончались в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 29 мая в региональном оперштабе.

48-летний житель Сочи заболел 9 мая, поступил в инфекционную больницу лишь через восемь дней. В анамнезе у пациента были сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, болезнь почек.

«Исследование на коронавирусную инфекцию показало положительный результат. У мужчины были диагностированы внебольничная двусторонняя полисегментарная тотальная пневмония с тяжелым течением и дыхательная недостаточность. С 20 мая пациент был подключен к аппарату ИВЛ. В дальнейшем у него развилась полиорганная недостаточность», — сообщили в оперштабе.

Также в краевой клинической больнице скончался 75-летний житель Краснодара. Он был госпитализирован 18 мая, ему диагностировали внебольничную двустороннюю полисегментарную вирусную пневмонию тяжелого течения, высокую легочную гипертензию, также мужчина страдал сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Ранее он перенес инсульт. У пациента подтвердился коронавирус. Также у него развились сепсис и полиорганная недостаточность. С 26 мая мужчина находился на ИВЛ.

Всего в регионе скончался 31 пациент с положительными тестами на коронавирус. Общее число заразившихся составляет на 29 мая 3 тыс. 662 человека, более 2,5 тыс. человек выздоровели.