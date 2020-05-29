Симферополь, , 11:11 — REGNUM Медработники евпаторийского обсерватора «Здравница» получили все положенные стимулирующие выплаты за апрель — более 390 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 мая сообщили в министерстве здравоохранения РК.

«Выплаты сотрудникам евпаторийского ГБУ РК «Клинический санаторий для детей и детей с родителями «Здравница», на базе которого развернут обсерватор, за апрель 2020 года согласно постановлению Совета Министров РК №213 от 15.04.2020 произведены в полном объёме. 26 мая 2020 года министерством здравоохранения республики Крым подписано дополнительное соглашение о выплате средств стимулирующего характера сотрудникам обсерваторов за работу с гражданами, у которых был подтвержден диагноз новая коронавирусная инфекция, в соответствии с изменениями в постановление Совета министров РК №213 от 14.05.2020, для осуществления перерасчёта», — уточнили в министерстве.

По словам, специалистов, выплаты по постановлению Совета министров РК №213 от 15.04.2020 за май 2020 года, а также перерасчёт выплаты за апрель в соответствии с постановлением Совета министров РК №280 от 21.05.2020, будут произведены не позднее срока выплаты заработной платы за май.

«Общая сумма выплат 29 сотрудникам обсерватора по постановлению Совета министров республики Крым №213 от 15.04.2020 составила 390 364,72 рублей (сумма указана с начисленными налогами по заработной плате)», — пояснили в минздраве РК.

В Совмине Крыма сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что глава республики Сергей Аксёнов держит ситуацию на личном контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медработники крымского обсерватора «Здравница» заявили, что обещания местных властей решить вопрос с дополнительными выплатами для них так и не были выполнены.

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