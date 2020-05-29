Пермь, , 11:07 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Умерли пожилые пациенты в возрасте 95, 82 и 80 лет. COVID-19 у них выявляли посмертно. Причиной смерти медики называют сопутствующие заболевания.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 56 летальных исходов пациентов с коронавирусом. По данным медиков, в 21 случае смерть наступила от коронавирусной инфекции, а в 35 случаях — от сопутствующих заболеваний.

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