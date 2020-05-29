Хабаровск, , 11:13 — REGNUM Пять природных пожаров действуют на территории Хабаровского края. Огнём охвачено более 140 гектаров леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Лес горит в Верхнебуреинском, Амурском и Солнечном районах. На тушении пожаров заняты 90 специалистов, 11 единиц техники. В ГУ МЧС по региону сообщили, что в течение суток все очаги будут ликвидированы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Хабаровском крае произошло 312 природных пожаров, их площадь превысила 174 тыс. гектаров.

В Якутии леса горят из-за гроз, действует пять пожаров.