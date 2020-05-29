Варшава, , 11:01 — REGNUM Игры серии «Ведьмак» в общей сложности продались тиражом в 50 млн копий. Об этом сообщалось 28 мая на странице компании CD Projekt RED в Twitter.

https://twitter.com/witchergame/status/1266057420557766656

Разработчики поблагодарили геймеров за участие в судьбе франшизы. Следующей крупной игрой CD Projekt RED будет Cyberpunk 2077, релиз которой ожидается в сентябре 2020 года.

Напомним, «Ведьмак» — это серия ролевых игр, основанная на книжном цикле польского писателя Анджея Сапковского. Наиболее популярной частью франшизы является «Дикая охота» — она получила множество игровых наград и стабильно занимает первые места в списках «лучших RPG-игр всех времён».

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